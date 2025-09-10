Фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина хотят показать в России

Зарубежный художественный фильм «Кремлёвский волшебник», в котором британский актёр Джуд Лоу сыграл роль президента РФ Владимира Путина, могут показать в России.
Согласно информации, которую приводит РИА Новости, к этой премьере готовится ряд российских кинотеатров. Вместе с тем не уточняется, когда картина выйдет в прокат.
Съёмками фильма занимается французский режиссёр Оливье Ассаяс. Сюжет киноленты повествует о работе телепродюсера Вадима Баранова. Главные роли в картине также исполнили Пол Дано и Алисия Викандер.
Напомним, 3 сентября на пресс-конференции в Пекине Владимир Путин заявил, что не видел фильм «Кремлёвский волшебник». На вопрос журналистов о ленте глава государства отметил, что впервые слышит о ней. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что не знает подробностей об этой кинокартине.