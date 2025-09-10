Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина хотят показать в России

К премьере зарубежной кинокартины о Путине готовится ряд российских кинотеатров.

Источник: Аргументы и факты

Зарубежный художественный фильм «Кремлёвский волшебник», в котором британский актёр Джуд Лоу сыграл роль президента РФ Владимира Путина, могут показать в России.

Согласно информации, которую приводит РИА Новости, к этой премьере готовится ряд российских кинотеатров. Вместе с тем не уточняется, когда картина выйдет в прокат.

Съёмками фильма занимается французский режиссёр Оливье Ассаяс. Сюжет киноленты повествует о работе телепродюсера Вадима Баранова. Главные роли в картине также исполнили Пол Дано и Алисия Викандер.

Напомним, 3 сентября на пресс-конференции в Пекине Владимир Путин заявил, что не видел фильм «Кремлёвский волшебник». На вопрос журналистов о ленте глава государства отметил, что впервые слышит о ней. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что не знает подробностей об этой кинокартине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше