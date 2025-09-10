Фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина хотят показать в России

Напомним, 3 сентября на пресс-конференции в Пекине Владимир Путин заявил, что не видел фильм «Кремлёвский волшебник». На вопрос журналистов о ленте глава государства отметил, что впервые слышит о ней. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что не знает подробностей об этой кинокартине.