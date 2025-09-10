Российские туристы массово отменяют путевки в Непал из-за революции в стране

Российские туристы массово отменяют путевки в Непал на фоне революции в стране. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
Утверждается, что россияне массово сдают билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia из-за закрытия воздушного пространства Непала и нестабильной обстановки в стране. Многие планировали поездки на сентябрь и октябрь, чтобы попасть на фестиваль Дашайн — крупнейший национальный праздник.
Туристы сообщили, что при отмене билетов теряют порядка 10 тысяч рублей, оставшиеся средства не возвращаются и остаются на счету авиакомпании для последующих покупок. Дополнительно срываются турпакеты стоимостью около 200 тысяч рублей.
В российское посольство в Непале обратились около 80 граждан РФ. По информации дипмиссии, все они находятся в безопасности, сообщается в публикации.
Ранее стало известно, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала умерла после нападения протестующих на их резиденцию. Митингующие заперли ее в собственном доме и подожгли здание.
Количество погибших в антиправительственных протестах увеличилось до 22 человек. В ходе эскалации насилия в Катманду местные правоохранители застрелили двух молодых участников демонстрации в одном из районов города, когда они подожгли здание местного отделения полиции и напали на представителей власти. Еще один человек погиб во время столкновений на улице.
«Вечерняя Москва» рассказала о причине начала акций и о последствиях случившегося.