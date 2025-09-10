Ричмонд
Студенческая сборная РФ по хоккею может сыграть с США и Канадой в Дубае

Турнир, также с участием Словакии, планируют провести в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Студенческая сборная России по хоккею может сыграть со сборными США, Канады и Словакии в Дубае. Об этом заявил в интервью информагентству ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.

«Мы находимся в прямых коммуникациях по линии студенческого хоккея. Одной из наших флагманских лиг является Студенческая хоккейная лига. У нас в разработке есть проведение турнира среди студенческих сборных РФ, Соединенных Штатов, Канады и Словакии. Это мог бы быть достаточно представительный турнир. Мы ведем разговор о том, что потенциально его можно провести в Дубае. Он в разработке на следующий год», — сообщил Крюков журналистам ТАСС на полях прошедшего Восточного экономического форума (ВЭФ).

К слову, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, ранее советский и российский хоккеист, рассказал в интервью aif.ru о новой эре хоккея в России.