Студенческая сборная РФ по хоккею может сыграть с США и Канадой в Дубае

«Мы находимся в прямых коммуникациях по линии студенческого хоккея. Одной из наших флагманских лиг является Студенческая хоккейная лига. У нас в разработке есть проведение турнира среди студенческих сборных РФ, Соединенных Штатов, Канады и Словакии. Это мог бы быть достаточно представительный турнир. Мы ведем разговор о том, что потенциально его можно провести в Дубае. Он в разработке на следующий год», — сообщил Крюков журналистам ТАСС на полях прошедшего Восточного экономического форума (ВЭФ).