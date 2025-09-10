В Новосибирске покажут спектакль, созданный нейросетью

Искусственный интеллект напишет музыку для постановки «Золушка».
В декабре 2025 года Новосибирский городской драматический театр представит мюзикл «Золушка», созданный искусственным интеллектом. Впервые за 20 лет театр возвращается к такому жанру, о чём сообщил ТАСС худрук учреждения Сергей Афанасьев.
Уникальность постановки заключается в том, что музыку для более чем 20 композиций создадут с помощью искусственного интеллекта. Стихи для песен напишет новосибирский поэт Дмитрий Рябов, известный своим мастерством в создании песенных текстов.
Художественный руководитель театра Сергей Афанасьев лично возглавит творческий процесс вместе со звукорежиссёром и поэтом. Они будут работать над запросами для нейросети, стремясь создать яркое и зрелищное музыкальное сопровождение.
Премьера спектакля состоится в начале зимнего сезона.