Ташкентский хокимият пообещал, что работы на улице Шота Руставели «совсем скоро будут завершены»

Вместо открытия улицы хокимият выпустил видео и сообщил, что на Шота Руставели продолжаются работы по укладке финального слоя асфальта на выделенной полосе для общественного транспорта. По данным чиновников, от Южного вокзала до моста «Узгариш» на участке длиной 850 метров из 1 450 уже завершено укладку первого слоя асфальта.
«Совсем скоро работы будут завершены, и улица будет сдана в эксплуатацию», — отметили в хокимияте.
Тем не менее конкретных сроков завершения работ власти так и не назвали, а горожанам остаётся только ждать и надеяться, что обещание будет выполнено в ближайшее время.