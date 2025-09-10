На Крымском мосту большая очередь — проезда ждать три часа

На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.