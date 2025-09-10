Ричмонд
На Крымском мосту большая очередь — проезда ждать три часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей, со стороны Керчи стоят около 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 781 транспортное средство. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточняется в тексте.

На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

