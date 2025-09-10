Coca-Cola подала в суд на южноосетинскую «Кока-кола компании»

Арбитражный суд Москвы 8 сентября принял иск от американской компании The Coca-Cola Company против ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированной в Южной Осетии. Как сообщает РИА Новости, суть претензий пока не раскрыта.
По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий американской компании, считается в России общеизвестным для безалкогольных напитков. Это означает, что его не нужно продлевать каждые десять лет, и он сохраняет силу даже при неиспользовании.
Ранее в Екатеринбурге на одном из рынков обнаружили подпольный склад с поддельной продукцией бренда Coca-Cola. Сотрудники Уральского таможенного управления сообщили, что нашли пять тысяч банок фальсифицированного напитка общим объемом более полутора тысяч литров.
Торговец не смог предоставить документы, подтверждающие законность ввоза товара. Весь объем продукции изъяли для проведения проверки и таможенных процедур.