Овчинский: в Останкинском районе возвели телевизионный комплекс НТВ

На северо-востоке Москвы завершилось строительство нового здания телекомпании НТВ, занимающего площадь более 76,6 тысячи квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Телекомплекс НТВ расположен рядом с Останкинской башней по адресу: улица Новомосковская, 12, всего в пяти минутах от Третьего транспортного кольца (ТТК). Удобный доступ к объекту обеспечивается благодаря близости станций метро «ВДНХ» и «Бутырская», а также крупной транспортной артерии — проспекту Мира.
Архитектурное оформление телекомплекса напоминает трапециевидный кристалл. Внутри здания расположены два подземных уровня с парковкой на 285 машин, мансардный этаж и восемь наземных этажей.
«Основной объем занимают офисы сотрудников телекомпании, коммерческие центры обработки данных, гостевая зона с комнатами для участников эфира, вспомогательные помещения и семь студий размером от 120 до 1200 квадратных метров. Ядро телецентра — атриум со светопрозрачным плафоном и многосветные студии на первом, третьем и шестом этажах. Офисная, гостевая и вспомогательная зоны располагаются вокруг них», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Для создания уникального фасада использовано сплошное витражное остекление, что придает зданию вид трапециевидного кристалла с нависающими гранями. Эстетику фасада дополняют ромбовидные эркерные соты, расположенные в шахматном порядке. Над главным входом со стороны Новомосковской улицы установлен медиафасад.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие нового технопарка в Останкинском районе на Новомосковской улице, где разместятся телевизионные студии, дикторские, монтажные и эфирный комплекс, а также офисы и коворкинги.
Кроме того, в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы ранее сообщили об утверждении проекта комплексного развития территории в районе Фили-Давыдково (ЗАО). В ходе реорганизации участка площадью 1,9 гектара на Малой Филевской улице будет построен административно-деловой комплекс общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров, создающий почти 1,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составят 23,9 миллиарда рублей, что может обеспечить ежегодный бюджетный эффект в размере 819,4 миллиона рублей. Завершение проекта запланировано на ближайшие семь лет.