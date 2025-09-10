Овчинский: в Останкинском районе возвели телевизионный комплекс НТВ

Кроме того, в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы ранее сообщили об утверждении проекта комплексного развития территории в районе Фили-Давыдково (ЗАО). В ходе реорганизации участка площадью 1,9 гектара на Малой Филевской улице будет построен административно-деловой комплекс общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров, создающий почти 1,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составят 23,9 миллиарда рублей, что может обеспечить ежегодный бюджетный эффект в размере 819,4 миллиона рублей. Завершение проекта запланировано на ближайшие семь лет.