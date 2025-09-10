Ричмонд
В Самаре микрорайон «Волгарь» второй день остаётся без воды

Жители микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары уже второй день испытывают перебои с холодным водоснабжением.

Отключение воды началось 9 сентября в связи с ремонтными работами на водоводе по улице Обувной. Первоначально планировалось завершить их к 20:00, однако специалисты сообщили о необходимости дополнительного ремонта участка трубы.

По информации ресурсоснабжающей компании, запуск холодного водоснабжения был перенесён на полночь 10 сентября. Однако на объекте возникли технические осложнения, работы продолжались всю ночь.

В компании заверили, что запуск воды ожидается в течение ближайших часа-двух и извинились перед жителями за доставленные неудобства.