Случаи укусов клещей в Волгоградской области снижаются

В Волгоградской области продолжается мониторинг активности клещей и связанных с ними заболеваний. По данным на 10 сентября 2025 года, в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратилось 1787 человек. Хорошая новость — за последнюю неделю количество обращений значительно снизилось и составило всего 14 случаев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.