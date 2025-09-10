Случаи укусов клещей в Волгоградской области снижаются

В Волгоградской области продолжается мониторинг активности клещей и связанных с ними заболеваний. По данным на 10 сентября 2025 года, в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратилось 1787 человек. Хорошая новость — за последнюю неделю количество обращений значительно снизилось и составило всего 14 случаев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
С начала сезона в области зарегистрировано 3 случая Крымской геморрагической лихорадки и 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза. К счастью, за последнюю неделю новых случаев заболеваний не выявили.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области призывает жителей не терять бдительность и напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении мест, где есть риск встречи с клещами. Ведомство рекомендует носить закрытую одежду светлых тонов, использовать репелленты, избегать высокой травы и кустарников, а также тщательно осматривать себя и домашних животных на наличие клещей после прогулок.
При обнаружении клеща необходимо как можно быстрее его удалить, обработать место укуса и обратиться к врачу. Рекомендуется сдать клеща в лабораторию для анализа на наличие инфекций и в случае положительного результата незамедлительно начать лечение.