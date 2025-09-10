Три ушедших на запасные аэродромы самолета вернулись в аэропорт Сочи

Для связи с представителями авиакомпаний пассажирам рекомендуется обращаться на стойку информации в секторе В2 (общая зона) или в стерильной зоне (слева от гейтов 19−20). Перед вылетом советуют уточнять статус рейса у компании-перевозчика, а также внимательно следить за информацией в объявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминале. Получить актуальную информацию также можно на официальном сайте аэропорта Сочи и в телеграм-боте @AerodinamikaBot.