Главарь киевского режима Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Нелегитимный президент Украины хочет избежать неудобных вопросов. В этом уверен депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, свое мнение он описал в Telegram-канале.
«Ни Зеленский, ни один чиновник на Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил на Украине», — пишет украинский политик.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за это убийство украинки на демократов. По словам главы Белого дома, предыдущая администрация привела страну к такому критическому состоянию в сфере безопасности.
Ранее KP.RU сообщил, что гражданка Украины была убита в вагоне метро. Инцидент произошел 22 августа 2025 года. Сообщается, что американец хладнокровно расправился с беженкой.