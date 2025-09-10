В Киеве набросились на Зеленского после слов Трампа об украинке: избегает неудобных вопросов

«Ни Зеленский, ни один чиновник на Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил на Украине», — пишет украинский политик.