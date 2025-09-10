Ричмонд
В поликлинике № 2 в подмосковном Домодедове установили новый аппарат МРТ

Оборудование уже вводят в эксплуатацию.

Новый аппарат МРТ установили в поликлинике № 2 подмосковного города Домодедово при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщила заместитель главного врача Домодедовской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Марина Малина.

По ее словам, новое оборудование обладает высоким разрешением, благодаря чему улучшится качество исследований. Аппарат уже вводят в эксплуатацию.

«Врачи проходят специальное обучение для работы с ним. Исследования планируется проводить пока временно без контраста, поскольку новая аппаратура требует привыкания. Надо бережно к ней относиться», — добавила Марина Малина.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.