В Перми экс-сотрудник завода получил 13 лет за передачу данных за рубеж

Суд приговорил экс-сотрудника оборонного предприятия из Перми к 13 годам колонии за передачу данных о работе завода иностранным спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.
Установлено, что бывший сотрудник завода через спутниковый интернет связался с иностранными спецслужбами и передавал им информацию о работе предприятия. В отношении него было заведено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (иностранной организацией).
Пермский краевой суд признал его виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Калининграде был арестован экс-сотрудник одного из предприятий, обвиняемый в передаче секретной информации о технологиях для спутников спецслужбам США.
Сообщалось также об аресте российских предпринимателей, обвиняемых в госизмене.