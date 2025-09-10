Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми экс-сотрудник завода получил 13 лет за передачу данных за рубеж

Установлено, что бывший сотрудник оборонного предприятия передавал данные о работе завода иностранным спецслужбам.

Источник: Аргументы и факты

Суд приговорил экс-сотрудника оборонного предприятия из Перми к 13 годам колонии за передачу данных о работе завода иностранным спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.

Установлено, что бывший сотрудник завода через спутниковый интернет связался с иностранными спецслужбами и передавал им информацию о работе предприятия. В отношении него было заведено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (иностранной организацией).

Пермский краевой суд признал его виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Калининграде был арестован экс-сотрудник одного из предприятий, обвиняемый в передаче секретной информации о технологиях для спутников спецслужбам США.

Сообщалось также об аресте российских предпринимателей, обвиняемых в госизмене.