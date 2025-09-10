Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже скончалась экс-судья областного суда

Анне Милюковой было 78 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже скончалась 78-летняя бывшая судья Воронежского областного суда Алла Милюкова, сообщило сетевое издание «De Facto Воронеж».

Алла Милюкова родилась 1 апреля 1947 года в городе Георгиу-Деж, современные Лиски, Воронежской области. Окончила в 1972 году ВГУ и начала работать адвокатом.

С апреля 1976-го по июнь 1984 года занимала должность народного судьи Центрального района города Воронежа. А затем продолжила работу в должности судьи по уголовным делам Воронежского областного суда.

Алла Милюкова в 2011 году удостоена звания «Почётный работник судебной системы», а также имела первый квалификационный класс. С 15 января 2013 года она находилась на пенсии.