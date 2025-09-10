У мигрантов в России остался один день для легализации: что с ними будет при нарушении закона

В России подходит к концу срок, отведенный мигрантам для урегулирования их правового статуса. Иностранцы, которые находятся в стране незаконно, должны до 10 сентября 2025 года либо легализовать свое пребывание, либо покинуть территорию РФ. С 11 сентября правоохранительные органы начнут выдворение тех, кто не выполнит эти требования.
МВД России сообщило, что с 11 сентября к иностранцам, нарушающим миграционное законодательство, будут применяться меры, предусмотренные законом. В частности, им могут ограничить право на въезд в Россию в будущем. Также нелегальные мигранты не смогут заключать браки, разводиться, устраивать детей в детские сады или школы, управлять автомобилем и получать некоторые государственные услуги.
В ведомстве уточнили, что для легализации статуса иностранцам необходимо обратиться в миграционные органы. Речь идет о тех, кто включен в реестр контролируемых лиц — иностранцев и апатридов, утративших законные основания для пребывания в России. По данным на июнь 2025 года, таких людей насчитывается более 800 тысяч.
Особое внимание уделяется гражданам Украины. Те, у кого есть постоянная регистрация на территории Украины, могут оформить вид на жительство в России или сразу подать заявление на получение российского гражданства.
Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, который может существенно изменить правила пребывания мигрантов в России. Авторы инициативы — депутаты партии «Справедливая Россия — за Правду» во главе с Сергеем Мироновым. Законопроект предлагает запретить въезд и пребывание в России родственников трудовых мигрантов. Исключение сделано для родственников граждан Белоруссии, которые смогут свободно посещать страну.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие позволит сократить миграционный поток на 15−20%. Это произойдет за счет ограничения въезда членов семей низкоквалифицированных мигрантов. Такой шаг, по мнению авторов, снизит нагрузку на социальную инфраструктуру, включая школы, больницы и социальные службы, а также уменьшит бюджетные расходы.