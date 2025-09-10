Ричмонд
Астероид назвали в честь иркутского села Анга

Астероид открыл в 1976 году Николай Черных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Анга Качугского района состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о присвоении астероиду имени «Анга». Как сообщили КП-Иркутск в деловом клубе «Байкальские стратегии», документы получили митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и мэр Качугского района Евгений Липатов.

— Астероид открыл в 1976 году Николай Черных, который вместе с будущей женой побывал здесь на уборке картошки. Спустя 20 лет он назвал открытый объект в честь этого села, — рассказал историю небесного тела известный астроном, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Официально имя утвердили в 1987 году. Астероид диаметром 7,3 км находится между Марсом и Юпитером. Также участники события обсудили планы создания в Анге обсерватории имени святителя Иннокентия, который занимался научными наблюдениями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе восстановили размытую дождями дорогу до Онгурена.