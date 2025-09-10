Ричмонд
«ВД»: ВСУ попали в два полукотла восточнее Красного Лимана в ДНР

Бойцам ВС РФ осталось до Красного Лимана около 8 км.

Источник: Аргументы и факты

Боевики Вооруженных сил Украины попали в два полукотла восточнее города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что подразделениям российской армии осталось до города всего 8 километров.

«ВСУ оказались в двух полукотлах восточнее Красного Лимана в ДНР. До города около 8 километров», — пишут авторы Telegram-канала.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о тактике ВС РФ по освобождению Красного Лимана. По его словам, сначала российские силы применяют артиллерию и дроны, чтобы выбить украинских боевиков с позиций. Затем купируются пути снабжения противника. После этого в бой пойдут штурмовые группы.

Также стало известно, что в Красном Лимане в рядах ВСУ много наемников из Колумбии.