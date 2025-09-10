Еще одной компании Новгородской области дали сертификат «Сделано в России»

Компания VILINA, которая производит товары для дома, из города Боровичи Новгородской области получила сертификат «Сделано в России». Это поможет предприятию выйти на зарубежные рынки, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве инвестиционной политики региона.
«Получение знака “Сделано в России” — важный шаг для нашей компании, демонстрирующий приверженность российским стандартам качества и вклад в развитие отечественного производства. Для нас сертификация — это еще одно доказательство того, что мы подходим к производственному процессу с максимальной серьезностью и ответственностью. Команда VILINA, состоящая из высококвалифицированных специалистов, вкладывает душу в создание продукции. Знак “Сделано в России” — это не только признание наших достижений, но и стимул двигаться вперед», — отметила заместитель генерального директора компании VILINA Евгения Еронина.
Подать заявку на получение сертификата и узнать подробнее о нем можно на сайте Российского экспортного центра. А чтобы проконсультироваться со специалистом Новгородского центра поддержки экспорта, нужно обращаться по телефону 8 (8162) 67−02−83.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.