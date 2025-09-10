Еще одной компании Новгородской области дали сертификат «Сделано в России»

«Получение знака “Сделано в России” — важный шаг для нашей компании, демонстрирующий приверженность российским стандартам качества и вклад в развитие отечественного производства. Для нас сертификация — это еще одно доказательство того, что мы подходим к производственному процессу с максимальной серьезностью и ответственностью. Команда VILINA, состоящая из высококвалифицированных специалистов, вкладывает душу в создание продукции. Знак “Сделано в России” — это не только признание наших достижений, но и стимул двигаться вперед», — отметила заместитель генерального директора компании VILINA Евгения Еронина.