Новый дизельный поезд запустят по маршруту «Петербург-Ивангород» в 2026 году

Новый поезд впервые был представлен широкой публике в прошлом году на специализированном железнодорожном форуме в Санкт-Петербурге. Его производство осуществлено с целью улучшения качества перевозок на тех направлениях, где отсутствует контактная сеть электроснабжения. Состав включает мощные тепловозы модели ТЭП70БС и улучшенные пассажирские вагоны, спроектированные на базе популярных электропоездов серии ЭП2Д. Особенность конструкции заключается в возможности управления составом как из кабины локомотива, так и из головной части вагона, а общее число вагонов регулируется от двух до шести единиц.