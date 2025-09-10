«Невозможно понять»: ученые РАН рассказали о загадочной магнитной буре на Земле

В ночь на среду, 10 сентября, на Земле произошла магнитная буря, специалисты пока не могут установить причины ее появления. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета, — добавили в заявлении.
Там же отметили, что ученым сложно понять, «что произошло на Земле или около Земли» и почему возникла такая бурная реакция магнитного поля, уточнили в Telegram-канале лаборатории.
1 сентября астрофизики зафиксировали на Солнце второй за сутки выброс плазмы, зарегистрированный в комплексе крупных активных областей. Вместе с ним также произошла вспышка уровня M2.76, которая стала самой сильной с 26 августа.
Невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник рассказала «Вечерней Москве», как магнитные бури влияют на здоровье и как справиться с последствиями.