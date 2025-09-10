Известный стример пообещал подарить квартиру красноярской школьнице за вирусное видео

Известный российский стример Mellstroy пообещал приобрести квартиру или перечислить 6 миллионов рублей семье красноярской школьницы за вирусное видео, набравшее 27 миллионов просмотров.
Речь идет о трогательном ролике, где отец на протяжении 11 лет снимал свою дочь Настю на школьных линейках 1 сентября.
Как сообщается в социальных сетях, стример предложил сделку: если его комментарий под видео наберет 300 тысяч лайков, он исполнит обещание. Условие было выполнено всего за 20 часов — комментарий собрал более 320 тысяч реакций.
Настя, которая сейчас учится в 11 классе школы № 153, подтвердила, что блогер уже вышел с ней на связь. «Отказываться от подарка я не буду», — заявила школьница в своих социальных сетях.
Во время прямого эфира Mellstroy уточнил, что еще не определился с форматом подарка: «Прикольно, конечно, наличными отдать… И доказать всем остальным, что это правда».
Видео красноярского отца стало одним из самых обсуждаемых в российском сегменте интернета за последние дни, вызвав волну позитивных реакций и обсуждений в социальных сетях.