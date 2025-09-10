Польская полиция заявила, что обломки упавшего дрона повредили жилой дом

Обломки беспилотника упали на жилой дом в Польше. Об этом в среду, 10 сентября, заявил представитель местной полиции Анджей Фийолек.
По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Упавший беспилотник повредил крышу дома и стоявший рядом с ним автомобиль.
— Насколько я знаю от местных жителей, люди слышали взрыв, видели и польские истребители… Обломки дрона упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства, — цитирует полицейского издание Rzeczpospolita.
В ночь на 10 сентября в Польше временно ограничили работу авиагаваней Жешув-Ясенка и Люблин — причиной этого стала незапланированная военная активность. В небе над территорией государства действует польская и союзная военная авиация.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские военные применили оружие в отношении беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Впоследствии Туск созвал экстренное заседание правительства после заявлений о нарушении воздушного пространства страны.