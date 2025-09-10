В Иркутской области предприниматели могут получить гранты на социальные проекты

В Иркутской области предприниматели социальных проектов могут подать документы для включения в реестр. Те, кто в нем состоят, имеют возможность получить грант или налоговую льготу. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на Министерство экономического развития и промышленности региона.
— Статус социального предпринимателя имеют представители бизнеса, которые берут на себя дополнительную социальную нагрузку, помогая решать важные задачи в сфере образования, здравоохранения и социализации граждан, — уточнила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.
Финансовая помощь доступна для предпринимателей с инвалидностью, а также для тех, кто создает продукцию для этой группы населения. К социальным предпринимателям также относят тех, чья деятельность направлена на решение общественно значимых задач.
Все они могут участвовать в конкурсе на гранты в размере 500 тысяч рублей. Их можно потратить на расширение деятельности, развитие новых направлений или открытие филиалов. В этом году будет отобрано шесть лучших проектов Иркутской области, каждый из них получит денежный приз.