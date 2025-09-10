В Сыктывкаре отремонтировали школу № 4 имени Ю. А. Гагарина

Капитальный ремонт школы № 4 имени Ю. А. Гагарина в Сыктывкаре провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Коми.
Специалисты полностью обновили и укрепили полы, стены и потолки. Также в учреждении заменили окна, двери, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и телекоммуникаций.
В учебных кабинетах установили новую мебель и современную технику, в том числе интерактивные доски. Лаборатории физики, химии и биологии оборудовали современными учебными приборами, материалами, микроскопами и макетами. Помимо этого, закуплены компьютеры, ноутбуки, цифровой микроскоп и 3D-принтер для занятий робототехникой.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.