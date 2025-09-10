Ричмонд
В двух школах Губкинского округа Белгородской области открыли агроклассы

В них провели ремонт и установили современное учебное оборудование.

Агротехнологические классы открыли в двух школах в Губкинском округе Белгородской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, в Троицкой школе учиться в агроклассах будут 30 ребят, а в Никаноровской — 18. В двух этих образовательных учреждениях отремонтировали кабинеты для проведения занятия. Также там установили современное учебное оборудование.

Партнерами школ стали сельскохозяйственные предприятия «Троицкое» и «Губкинагрохолдинг». Они профинансировали обновление учебных классов и закупку техники.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.