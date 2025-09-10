В Крыловском районе Кубани построили газопровод

Газопровод построили и ввели в эксплуатацию в Крыловском районе Краснодарского края, что поможет в достижении целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
Всего специалисты проложили более 30 километров труб. Благодаря этому жители 249 частных домов в поселках Решетиловский, Ковалевка и Запрудный смогут подключиться к газу по программе социальной догазификации.
«Жители этих поселков очень долго ждали газ. И сегодня у них наконец появилась возможность подключиться к сетевому ресурсу. Это значит, что в домах станет теплее и комфортнее, и людям будет проще в повседневной жизни. Но важно и то, что вместе с газом приходят новые перспективы для развития самих поселков. Сейчас здесь работают всего два фельдшерско-акушерских пункта на три населенных пункта. А с появлением газа станет возможным открытие и других социальных учреждений, которые так нужны жителям», — отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Юрий Клесов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.