В Крыловском районе Кубани построили газопровод

«Жители этих поселков очень долго ждали газ. И сегодня у них наконец появилась возможность подключиться к сетевому ресурсу. Это значит, что в домах станет теплее и комфортнее, и людям будет проще в повседневной жизни. Но важно и то, что вместе с газом приходят новые перспективы для развития самих поселков. Сейчас здесь работают всего два фельдшерско-акушерских пункта на три населенных пункта. А с появлением газа станет возможным открытие и других социальных учреждений, которые так нужны жителям», — отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Юрий Клесов.