В столице обновили дорожную разметку

Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные этапы нанесения дорожной разметки в этом сезоне.
К работам приступили с наступлением стабильно теплой погоды. Для минимизации неудобств для водителей их преимущественно проводили в ночное время с частичным перекрытием полос. Как уточнил Бирюков, хотя основные работы закончены, обновление разметки продолжится после окончания благоустройства на отдельных объектах.
Для нанесения разметки применяются современные долговечные материалы. Продольные и поперечные линии (разделяющие потоки и стоп-линии) наносят термопластиком, а для сложных элементов конфигурации и обозначения парковок используется холодный пластик.
В приоритетном порядке новую разметку нанесли на ключевых магистралях, а также рядом с социально значимыми объектами: школами, детскими садами, больницами, крупными транспортно-пересадочными узлами (ТПУ), станциями метро, парками и учреждениями культуры. Были обновлены линии между встречными и попутными потоками, стоп-линии и знаки, продублированные на асфальте.
По словам Бирюкова, в рамках работ было нанесено более 50 тысяч стрел, обозначающих направление движения, обновлено свыше 20 тысяч «зебр» и более 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.