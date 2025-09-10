В столице обновили дорожную разметку

К работам приступили с наступлением стабильно теплой погоды. Для минимизации неудобств для водителей их преимущественно проводили в ночное время с частичным перекрытием полос. Как уточнил Бирюков, хотя основные работы закончены, обновление разметки продолжится после окончания благоустройства на отдельных объектах.