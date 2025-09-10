Прокуратура нашла опасные участки на 24 улицах Владивостока

Прокуратура провела внеплановую проверку состояния дорог во Владивостоке. Поводом стали многочисленные жалобы жителей и материалы в средствах массовой информации.
В ходе рейдов инспекторы выявили серьезные нарушения на 24 улицах краевого центра. На проблемных участках дорожное полотно имеет дефекты, которые создают прямую угрозу безопасности водителей и пешеходов.
В перечень нарушений вошли глубокие ямы и выбоины на проезжей части, разрушенный бордюрный камень, отсутствие необходимой дорожной разметки.
В списке проблемных улиц значатся одни из самых загруженных в городе: Светланская, Нейбута, Адмирала Юмашева, Баляева, Калинина, Пушкинская и другие.
По итогам проверки прокуратура внесла представление главе Владивостока. В документе содержатся требования в кратчайшие сроки устранить все выявленные дефекты и привести дороги в нормативное состояние.
Отмечается, что это не первая такая проверка в этом году. Благодаря инициативе надзорного ведомства в 2025 году уже отремонтировано более 110 участков городских дорог. В прокуратуре подчеркнули, что продолжат контролировать ситуацию с дорожной инфраструктурой Владивостока.