Прокуратура нашла опасные участки на 24 улицах Владивостока

Отмечается, что это не первая такая проверка в этом году. Благодаря инициативе надзорного ведомства в 2025 году уже отремонтировано более 110 участков городских дорог. В прокуратуре подчеркнули, что продолжат контролировать ситуацию с дорожной инфраструктурой Владивостока.