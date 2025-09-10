Ричмонд
ИКИ РАН: на Землю ночью обрушилась необъяснимая магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что в прогнозах магнитной бури не было.

Источник: Аргументы и факты

Необъяснимая магнитная буря наблюдалась на Земле в ночь на 10 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что в прогнозах этого события не было.

«Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле. Невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», — уточнило учреждение в своём Telegram-канале.

В лаборатории пояснили, что магнитные бури возникают из-за потоков быстрого солнечного ветра или наступления на Землю облаков плазмы с Солнца. Вместе с тем, согласно графикам этой активности, ночью к планете ничего не приближалось.

Исходя из наблюдений, уровень этой магнитной бури достигал отметки G2 — «умеренно». В настоящее время геомагнитная обстановка на Земле стабилизировалась.

Напомним, в июне популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

в беседе с aif.ru рассказал, что некоторые магнитные бури невозможно спрогнозировать, особенно, если выброс с Солнца произошёл не прямо в сторону планеты. Он также добавил, что частые подобные события, в том числе и внезапные, связаны с усилением активности в рамках 25-го солнечного цикла.