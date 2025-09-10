ИКИ РАН: на Землю ночью обрушилась необъяснимая магнитная буря

в беседе с aif.ru рассказал, что некоторые магнитные бури невозможно спрогнозировать, особенно, если выброс с Солнца произошёл не прямо в сторону планеты. Он также добавил, что частые подобные события, в том числе и внезапные, связаны с усилением активности в рамках 25-го солнечного цикла.