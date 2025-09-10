Утвержден облик современной двухэтажной поликлиники на Автозаводе

Здание разместится в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной на участке площадью 2350 квадратных метров. Общая площадь самой поликлиники составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.
Фасады здания оформят в цветах слоновой кости и серого полевого шпата. У поликлиники будут большие окна с темно-коричневой отделкой.
Добавим, что проект, разработанный архитектурным бюро ООО «Квартал» по заказу компании «ЭкспертПлюс-НН», включает благоустройство прилегающей территории. Там появятся тротуары, проезды и парковка на 20 автомобилей.
Ранее сообщалось, что на Студеной улице Нижнего Новгорода появится гостиница длительного пребывания.