Утвержден облик современной двухэтажной поликлиники на Автозаводе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода появится новая двухэтажная поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену. Архитектурный облик будущего медучреждения уже согласован, сообщается на сайте регионального минграда.

Источник: минград Нижегородской области

Здание разместится в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной на участке площадью 2350 квадратных метров. Общая площадь самой поликлиники составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Фасады здания оформят в цветах слоновой кости и серого полевого шпата. У поликлиники будут большие окна с темно-коричневой отделкой.

Добавим, что проект, разработанный архитектурным бюро ООО «Квартал» по заказу компании «ЭкспертПлюс-НН», включает благоустройство прилегающей территории. Там появятся тротуары, проезды и парковка на 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что на Студеной улице Нижнего Новгорода появится гостиница длительного пребывания.