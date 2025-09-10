Ричмонд
Управляющую компанию из Уфы только через прокуратуру и суд смогли заставить отремонтировать обрушившийся фасад дома

В Уфе суд обязал УК отремонтировать обрушившийся фасад дома.

Источник: Комсомольская правда

В Уфы через суд добились проведения срочного ремонта фасада многоквартирного дома по улице Кирова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, решение было принято после обрушения в минувшем феврале.

Проведенная проверка показала, что жители неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на неудовлетворительное состояние облицовки наружных стен. Специализированное обследование подтвердило наличие дефектов, создающих угрозу безопасности граждан, однако капитальный ремонт был запланирован только на 2026−2028 годы.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия управляющей компании незаконным. Инстанция удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обязав ответчика в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу провести необходимый ремонт фасада.

— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.