Управляющую компанию из Уфы только через прокуратуру и суд смогли заставить отремонтировать обрушившийся фасад дома

В Уфы через суд добились проведения срочного ремонта фасада многоквартирного дома по улице Кирова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, решение было принято после обрушения в минувшем феврале.
Проведенная проверка показала, что жители неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на неудовлетворительное состояние облицовки наружных стен. Специализированное обследование подтвердило наличие дефектов, создающих угрозу безопасности граждан, однако капитальный ремонт был запланирован только на 2026−2028 годы.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия управляющей компании незаконным. Инстанция удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обязав ответчика в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу провести необходимый ремонт фасада.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
