В Ростовской области чиновника наказали за отписку в ответ на обращение

В Ростовской области чиновника из администрации сельского поселения привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения от местного жителя. Об этом рассказали в донской прокуратуре.
Нарушение выявили сотрудники прокуратуры Тарасовского района в ходе проверки. Оказалось, что местный житель направил в сельскую администрацию официальное обращение, но в ответ получил формальный текст без четкого ответа по существу.
Прокуратура потребовала исправить ситуацию и внесла представление, но требования не выполнили.
В результате главу органа местного самоуправления привлекли к административной ответственности. Суд вынес решение статьям «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» (5.59 КоАП РФ) и «Невыполнение законных требований прокурора» (17.7 КоАП РФ).
После вмешательства надзорного ведомства обращение жителя было рассмотрено повторно.
