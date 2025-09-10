В Большечерниговском районе Самарской области благоустроили 3 пространства

Еще две территории обновили в селе Большая Черниговка. Одна из них расположена на улице Яблоневой. Там оборудовали площадку для детей с качелями, песочницей, каруселью, игровым комплексом, скамейками и урнами. Также специалисты обустроили спортивную зону на улице Заречной. Там разместили теннисный стол, воркаут-комплекс, стол для армрестлинга и пять тренажеров.