В Большечерниговском районе Самарской области благоустроили 3 пространства

Три общественные территории благоустроили в Большечерниговском районе Самарской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Например, в поселке Глушицком обновили пространство рядом с Домом культуры и храмом. Там установили концертную, детскую игровую и спортивную площадки, а также скамейки.
Еще две территории обновили в селе Большая Черниговка. Одна из них расположена на улице Яблоневой. Там оборудовали площадку для детей с качелями, песочницей, каруселью, игровым комплексом, скамейками и урнами. Также специалисты обустроили спортивную зону на улице Заречной. Там разместили теннисный стол, воркаут-комплекс, стол для армрестлинга и пять тренажеров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.