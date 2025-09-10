Ричмонд
Умерла актриса Агнесса Петерсон

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки РСФСР. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в сообщении.