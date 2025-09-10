Трамп сообщил об освобождении российской гражданки после 903 дней в плену

Израильско-российская гражданка освобождена после 903 дней пребывания в плену у боевиков в арабской стране. Элизабет Цуркова, которая приехала в Ирак для проведения исследований для Принстонского университета, пропала без вести в Ираке в начале 2023 года.
Израильско-российский ученый и студентка Принстонского университета Элизабет Цуркова была освобождена после того, как была похищена боевиками группировки «Катаиб Хезболлах» и провела в плену более двух лет, сообщил Дональд Трамп в своем посте в социальных сетях.
«Я рада сообщить, что Элизабет Цурков, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена боевиками “Катаиб Хезболла” и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многомесячных мучений. Я всегда буду бороться за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и никогда не сдамся. ХАМАС, НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИ ЗАЛОЖНИКОВ!» — написал президент США в социальной сети TruthSocial во вторник.
Как напоминает The Guardian, Цуркова пропала без вести на несколько месяцев в Ираке в начале 2023 года, и только в июле 2023 года было подтверждено, что она жива. У нее есть израильский и российский паспорта, и, по данным израильского правительства, она въехала в Ирак по своему российскому паспорту для проведения научных исследований от имени Принстонского университета.
Израиль заявил, что она была похищена в Багдаде проиранскими боевиками в марте 2023 года. Видеозапись с участием Цурковой была показана по иракскому телевидению в ноябре того же года.
Обстоятельства освобождения Цурковой не совсем ясны, подчеркивает The Guardian. В сообщениях прессы от мая этого года указывалось, что США и Ирак ведут переговоры о ее освобождении с Ираком.
После того, как Трамп объявил об освобождении Цурковой во вторник, ее сестра Эмма Цуркова, которая долгое время активно выступала за свободу своей сестры, написала в соцсети: «Вся моя семья невероятно счастлива. Нам не терпится увидеть Элизабет и подарить ей всю ту любовь, которой мы хотели поделиться в течение 903 дней. Мы очень благодарны президенту Трампу и его специальному посланнику Адаму Болеру. Если бы Адам не сделал возвращение моей сестры своей личной миссией, я не знаю, где бы мы были. Мы также хотим поблагодарить Джоша Харриса и его команду из посольства США в Багдаде за поддержку, которую они оказали нашей сестре, и команду некоммерческой организации Global Reach, которая неустанно выступала за безопасное возвращение моей сестры».
Как напоминает Associated Press, группировка «Катаиб Хезболла» входит в коалицию поддерживаемых Ираном ополченцев, которые официально считаются частью вооруженных сил Ирака, но на практике часто действуют самостоятельно. В 2009 году правительство США внесло эту группировку, которая не заявляла о похищении, в список террористических организаций.
Два представителя иракского ополчения, которые говорили на условиях анонимности, заявили Associated Press, что вызволение Цурковой произошло в результате переговоров, а не в результате военной операции по ее освобождению. Источники заявили, что одним из условий ее освобождения был вывод американских войск, дислоцированных в настоящее время в Ираке, который был согласован между Вашингтоном и Багдадом в прошлом году, и обещания что США и Израиль не будут наносить удары по Ираку.