Трамп сообщил об освобождении российской гражданки после 903 дней в плену

После того, как Трамп объявил об освобождении Цурковой во вторник, ее сестра Эмма Цуркова, которая долгое время активно выступала за свободу своей сестры, написала в соцсети: «Вся моя семья невероятно счастлива. Нам не терпится увидеть Элизабет и подарить ей всю ту любовь, которой мы хотели поделиться в течение 903 дней. Мы очень благодарны президенту Трампу и его специальному посланнику Адаму Болеру. Если бы Адам не сделал возвращение моей сестры своей личной миссией, я не знаю, где бы мы были. Мы также хотим поблагодарить Джоша Харриса и его команду из посольства США в Багдаде за поддержку, которую они оказали нашей сестре, и команду некоммерческой организации Global Reach, которая неустанно выступала за безопасное возвращение моей сестры».