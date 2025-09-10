Данные по магнитной буре поставили ученых в тупик: Они не видят причин для ее возникновения

Особую загадку для ученых представляет невозможность установить причину явления даже после его возникновения. Графики солнечного ветра демонстрируют, что к Земле в этот период не приходило никаких облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр, которые обычно вызывают магнитные бури. Геомагнитный индекс увеличился скачкообразно, как при внезапном ударе, без предварительного роста.