Данные по магнитной буре поставили ученых в тупик: Они не видят причин для ее возникновения

Совершенно необъяснимая и трудная для интерпретации магнитная буря была зарегистрирована на Земле в ночь на 10 сентября. Накануне прогнозировалась исключительно спокойная геомагнитная обстановка, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук.
Особую загадку для ученых представляет невозможность установить причину явления даже после его возникновения. Графики солнечного ветра демонстрируют, что к Земле в этот период не приходило никаких облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр, которые обычно вызывают магнитные бури. Геомагнитный индекс увеличился скачкообразно, как при внезапном ударе, без предварительного роста.
Единственным научно обоснованным объяснением произошедшего специалисты считают формирование необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без видимых внешних причин. Речь идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли. По предварительным оценкам, буря должна завершиться в течение ближайших 3−6 часов.
Как KP.RU писал ранее, магнитная буря, проходящая по более мягкому сценарию, зафиксировали во вторник, 2 сентября. Сотрудники ИКИ РАН рассказали, почему так обозначили эти геомагнитные возмущения.