Выявлено удивительное воздействие плача младенцев на взрослых

Плач ребенка, находящегося в бедственном положении, вызывает бурную эмоциональную реакцию как у мужчин, так и у женщин, и этого достаточно, чтобы вызвать у них физическое возбуждение, говорят исследователи.
Тепловизионное изображение показало, что люди испытывали прилив крови к лицу, что повышало температуру их кожи, когда им проигрывали записи плача младенцев, пишет The Guardian.
Эффект был сильнее и более синхронным, когда младенцы испытывали больше страданий, что приводило к более хаотичным и дисгармоничным крикам. Работа предполагает, что люди автоматически реагируют на специфические особенности криков, которые усиливаются, когда младенцы испытывают боль.
«Эмоциональная реакция на плач зависит от его “акустической шероховатости”, — комментирует профессор Николас Матевон из Университета Сент-Этьена во Франции. — Мы эмоционально чувствительны к акустическим параметрам, которые кодируют уровень боли в крике ребенка».
Эволюция снабдила человеческих младенцев плачем, который трудно игнорировать, чтобы повысить их шансы на получение необходимой помощи. Но не все младенческие крики одинаковы. Когда ребенку действительно плохо, он с силой сжимает грудную клетку, создавая более высокое давление воздуха, которое вызывает хаотические колебания в голосовых связках. Это приводит к «акустической шероховатости», или, говоря более технически, дисгармоничным звукам, называемым нелинейными явлениями.
Чтобы увидеть, как мужчины и женщины реагируют на плач младенцев, ученые показали записи добровольцам, у которых практически не было опыта общения с младенцами. Во время прослушивания участников снимали на тепловизионную камеру, которая фиксировала едва заметные изменения температуры их лица, рассказывает The Guardian.
Взрослые прослушали 16 различных криков в течение четырех сеансов и оценили, испытывает ли ребенок дискомфорт или сильную боль. Были записаны крики младенцев, испытывающих разную степень дистресса, начиная от дискомфорта в ванной и заканчивая ощущением царапины от иглы в клинике вакцинации.
Видеозапись, сделанная тепловизионной камерой, показала, что мужчины и женщины реагировали на плач младенцев практически одинаково. Самые громкие вопли, независимо от их высоты, были расценены как вопли младенцев, испытывающих настоящую боль, и вызвали наибольшие изменения температуры лица у взрослых.
В статье, опубликованной в Journal of The Royal Society Interface, ученые описывают, как нелинейное явление, воздействующее на плач младенцев, вызывает автоматическую реакцию у мужчин и женщин, предполагая, что люди улавливают акустические особенности, чтобы отличить младенцев, которые просто несчастны, от тех, кто испытывает настоящую боль.
«Чем больше боли выражают крики, тем сильнее реакция нашей вегетативной нервной системы, что указывает на то, что мы эмоционально воспринимаем информацию о боли, закодированную в криках, — отмечает профессор Матевон. — Никто никогда раньше не измерял нашу реакцию на подобные крики, и пока еще слишком рано говорить о том, будет ли когда-нибудь практическое применение».
Исследование было проведено после работы, проведенной в прошлом месяце исследователями из Дании, которые опровергли утверждение о том, что женщины запрограммированы просыпаться легче, чем мужчины, когда ребенок начинает плакать. Оказалось, что мужчины с такой же вероятностью, как и женщины, просыпались от плача младенцев, несмотря на то, что матери в три раза чаще вставали и ухаживали за ребенком.
Причины такого несоответствия остаются предметом дискуссий, но профессор Кристин Парсонс, возглавлявшая группу, предположила два возможных фактора. Во-первых, матери часто брали декретный отпуск раньше, чем отцы, и раньше научились успокаивать своего ребенка. Во-вторых, когда матери кормят грудью, отцам, возможно, было бы разумно проспать все это время.
«Большая часть предыдущих работ, посвященных физиологическим реакциям взрослых на плач младенцев, была посвящена частоте сердечных сокращений, проводимости кожи и даже реакции мозга. Таким образом, это исследование является инновационным, — подчеркивает Парсонс. — Люди часто предполагают, что между мужчинами и женщинами существует четкое различие в том, как они реагируют на плач».
«Авторы решили проверить это и не нашли никаких доказательств разницы, — добавила она. — Мы также были удивлены тем, насколько незначительной была разница между мужчинами и женщинами».