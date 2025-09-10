Выявлено удивительное воздействие плача младенцев на взрослых

Исследование было проведено после работы, проведенной в прошлом месяце исследователями из Дании, которые опровергли утверждение о том, что женщины запрограммированы просыпаться легче, чем мужчины, когда ребенок начинает плакать. Оказалось, что мужчины с такой же вероятностью, как и женщины, просыпались от плача младенцев, несмотря на то, что матери в три раза чаще вставали и ухаживали за ребенком.