Артистка РСФСР Агнесса Петерсон скончалась на 90-м году жизни

— Не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки РСФСР. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы, — уточнили в Telegram-канале театра.