Артистка РСФСР Агнесса Петерсон скончалась на 90-м году жизни

На 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
В учреждении добавили, что причиной смерти актрисы стала болезнь, с которой она долго боролась.
— Не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки РСФСР. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы, — уточнили в Telegram-канале театра.
Родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. В том же году ее приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова.
Петерсон снималась в различных эстонских фильмах. Среди театральных работ — участие в «Господа Глембаи», «Идиот», «Пиковая дама», «Дон Жуан и Сганарель», «Женщина за зеленой дверью» и многих других.