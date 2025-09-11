Опрос: как россияне оценивают начало учебного года

Редакция Новостей Mail приглашает принять участие в опросе, чтобы узнать, как вы и ваши дети воспринимаете День знаний, школьную жизнь и нововведения. В 2025 году в России впервые ввели ГОСТ на школьную форму. Минпросвещения установило максимальную продолжительность учебного дня.
Также внимание общественности приковано к обсуждению инициатив, связанных с изменением школьной нагрузки. Депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил отменить домашние задания на выходные и праздничные дни, а также освободить субботы от учебных занятий, оставив только спортивные, творческие или познавательные занятия. По мнению политика это снизит нагрузку на школьников и позволит полноценно отдохнуть от учебы и восстановить силы.
Наш опрос позволит понять, как родители относятся к этим предложениям и какие изменения они сами считают наиболее важными для детей и школы.