Названа причина неожиданно резкого роста ожирения у детей

Впервые в мире больше детей страдают ожирением, чем имеют недостаточный вес, говорится в докладе ООН, в котором предупреждается, что в детском рационе преобладает «джанкфуд» — нездоровая пища с высокой степенью переработки.
По данным Юнисеф, в мире насчитывается 188 миллионов подростков и детей школьного возраста, страдающих ожирением — каждый десятый, что влияет на здоровье и развитие и создает риск возникновения опасных для жизни заболеваний.
Кэтрин Рассел, исполнительный директор агентства ООН по делам детей, поясняет: «Когда мы говорим о недоедании, мы больше не имеем в виду только детей с недостаточным весом. Ожирение вызывает все большую озабоченность. Ультрапереработанные пищевые продукты все чаще заменяют фрукты, овощи и белки в то время, когда питание играет решающую роль в росте, когнитивном развитии и психическом здоровье детей».
Согласно отчету, в то время как 9,2% подростков в возрасте от пяти до 19 лет во всем мире имеют недостаточный вес, 9,4% из них страдают ожирением. В 2000 году почти 13% имели недостаточный вес и только 3% страдали ожирением, пишет The Guardian.
Ожирение вытеснило недостаточный вес как наиболее распространенную форму недоедания во всех регионах мира, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, и является проблемой даже в странах с большим числом детей, страдающих истощением или задержкой роста из-за нехватки продовольствия.
В докладе «Прибыль от кормления: как пищевая среда влияет на детей» использовались данные из более чем 190 стран и источников, включая Юнисеф, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирный банк.
Исследование показало, что каждый пятый человек в возрасте от пяти до 19 лет имеет избыточный вес, и все большая доля из этих 291 миллиона человек попадает в категорию страдающих ожирением: 42% в 2022 году по сравнению с 30% в 2000 году.
В докладе отмечается, что уровень ожирения был самым высоким в тихоокеанских островных странах, где произошел «переход от традиционного питания к дешевым, высококалорийным импортным продуктам питания». На Ниуэ 38% подростков в возрасте от пяти до 19 лет страдают ожирением, а на Островах Кука этот показатель составляет 37%. Показатели также были высокими в более богатых странах, таких как Чили (27%), США (21%) и Объединенных Арабских Эмиратах (21%). В Великобритании процент детей с избыточным весом увеличился с 29% в 2000 году до 30% в 2022 году, в то время как процент детей с ожирением вырос с 9% до 11%.
Самый резкий рост числа школьников и подростков с избыточным весом наблюдался в странах с низким и средним уровнем дохода, где с 2000 года их число более чем удвоилось на фоне соответствующего быстрого расширения «современных розничных точек, онлайн-магазинов и приложений для доставки еды».
Детское ожирение связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака в дальнейшей жизни, подчеркивает The Guardian.
Во всем мире растет обеспокоенность по поводу вредного воздействия на здоровье пищевых добавок, к которым относятся хлопья, печенье и пирожные, газированные напитки и готовые блюда, прошедшие промышленную обработку и содержащие такие добавки, как красители, эмульгаторы и ароматизаторы, и которые могут содержать большое количество сахара, жира или соли.
В отчете предупреждается, что ультрапереработанные продукты «доминируют в магазинах и школах» и активно пропагандируются среди молодежи и родителей в цифровом формате, создавая среду, в которой их трудно избежать, а не вопрос личного выбора.
Номатемба Чандивана, главный научный сотрудник Фонда здоровья Десмонда Туту в Кейптауне (Южная Африка) отмечает: «Мы часто думаем о недоедании только как о недостаточном весе или задержке роста, но ожирение имеет те же долгосрочные последствия. Примерно каждый восьмой ребенок имеет избыточный вес или ожирение, а каждый четвертый отстает в росте. Это двойное бремя влияет на здоровье целого поколения». Эксперт добавила, что дети стали мишенью «безжалостного» маркетинга фаст-фуда даже в школах: «Очень сложно бороться одновременно с недоеданием и ожирением. Южная Африка — страна со средним уровнем дохода, но все еще с высоким уровнем неравенства. Многие дети растут голодными и в окружении дешевой, некачественной еды. Большая часть внимания и ресурсов уделяется недостаточному питанию и задержке роста в первые годы жизни, что, конечно, имеет значение, но ожирение не всегда рассматривается как недоедание, поэтому оно остается незамеченным».
Рост показателей детского ожирения окажет серьезное экономическое воздействие. Ранее Юнисеф подсчитал, что к 2035 году глобальные издержки, связанные с избыточным весом и ожирением, превысят 4 трлн долларов в год.
В докладе подчеркивается положительное влияние запрета Мексики на продажу и распространение электронных сигарет в школах. Но в отчете добавлено, что «неэтичная деловая практика индустрии продуктов питания и напитков с высокой степенью переработки подрывает усилия по принятию правовых мер и политики, направленных на защиту детей от нездоровой пищевой среды».
Юнисеф призвал правительства принять меры в этой связи, используя маркировку, маркетинговые ограничения, налоги и субсидии. В докладе предлагалось запретить нездоровую пищу и ее продажу в школах, а также усовершенствовать программы для уязвимых семей, с тем чтобы они могли позволить себе полноценное питание.
В отчете говорится, что должны быть «надежные гарантии для защиты процессов государственной политики от вмешательства со стороны пищевой промышленности с высокой степенью переработки».