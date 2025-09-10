Названа причина неожиданно резкого роста ожирения у детей

Номатемба Чандивана, главный научный сотрудник Фонда здоровья Десмонда Туту в Кейптауне (Южная Африка) отмечает: «Мы часто думаем о недоедании только как о недостаточном весе или задержке роста, но ожирение имеет те же долгосрочные последствия. Примерно каждый восьмой ребенок имеет избыточный вес или ожирение, а каждый четвертый отстает в росте. Это двойное бремя влияет на здоровье целого поколения». Эксперт добавила, что дети стали мишенью «безжалостного» маркетинга фаст-фуда даже в школах: «Очень сложно бороться одновременно с недоеданием и ожирением. Южная Африка — страна со средним уровнем дохода, но все еще с высоким уровнем неравенства. Многие дети растут голодными и в окружении дешевой, некачественной еды. Большая часть внимания и ресурсов уделяется недостаточному питанию и задержке роста в первые годы жизни, что, конечно, имеет значение, но ожирение не всегда рассматривается как недоедание, поэтому оно остается незамеченным».