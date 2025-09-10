Комика Джона Рипа арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей

Как сообщается, его арестовали после того, как полиция получила информацию о материалах с признаками сексуального насилия над детьми. В ходе расследования изъяли часть личного имущества обвиняемого. После внесения залога в размере 260 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) он был освобожден до следующего заседания суда, передает источник.