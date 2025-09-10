Комика Джона Рипа арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей

Американского комика и актера Джона Рипа арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщает USA Today.
Рипу предъявлены обвинения по десяти эпизодам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, связанных с киберпреступлениями.
Как сообщается, его арестовали после того, как полиция получила информацию о материалах с признаками сексуального насилия над детьми. В ходе расследования изъяли часть личного имущества обвиняемого. После внесения залога в размере 260 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) он был освобожден до следующего заседания суда, передает источник.
Бывшего бортпроводника компании American Airlines посадили в колонию на 18 лет за тайную съемку девочек в туалете самолета. Мужчину приговорили к аресту после того, как он предложил 14-летней девочке, ожидавшей очереди в туалет экономкласса, пойти в туалет бизнес-класса. Бортпроводник зашел туда первым и приклеил свой телефон к крышке унитаза.
В Лондоне суд назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Врач оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который он клал смартфон, записывавший видео. Благодаря рюкзаку женщинам удалось установить личность владельца устройства и поймать его.