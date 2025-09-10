Секреты солнечной ягоды: херсонские арбузы полюбили в регионах страны

Почему Херсонская область у многих ассоциируется с летом? Ответ очевиден: этот регион с давних времен считается родиной самой солнечной ягоды — арбуза. В официальных документах впервые херсонский арбуз был упомянут Екатериной II в связи с «арбузным бунтом», который случился в 1796 году. Сегодня Херсонская область продолжает держать пальму первенства как регион, где выращивают самые сладкие арбузы.
Павла Кима местные жители по-доброму называют «арбузным фермером». У него, как говорят, самые лучшие урожаи и самые красные арбузы. Хотя история семейного агробизнеса началась еще с дедушки Павла.
«Херсонская область была не моим выбором в ведении сельского хозяйства, первым ее из нашей семьи начал культивировать мой дед. Он впервые приехал в Херсонскую область в 1990 году. И сегодня, спустя несколько десятилетий, мы продолжаем возделывать херсонскую землю», — поделился с нами Павел.
Со временем дело деда перешло внуку. На сегодня агропредприятие, возглавляемое Павлом, активно развивается. Бахчевые занимают более 50 гектаров земли. Такой охват, по местным меркам, считается далеко не малым объемом, учитывая, что в регионе ощущается нехватка рабочих рук. Арбузу нужен человек!
«Без рабочей силы не получится в полной мере обработать большие массивы», — не без сожаления констатирует такой факт фермер.
Арбуз, как и всякая культура, любит уход. Павел подходит к этому с особым трепетом.
«Насколько арбуз бывает капризным, сложно сказать, это зависит от набора внешних факторов. Он требует пристального внимания на всех стадиях вегетации и незамедлительного реагирования. Каждый просчет влечет за собой недоимку по урожаю», — подчеркивает он.
По словам агрария, арбуз — засухоустойчивая культура, она любит почву с примесью песка с хорошим дренажем. Такие земли у нас есть в Скадовском, Олешковском, Каланчакском и Чаплынском районах. Именно там массово выращивают арбузы.
Впрочем, выращивание арбузов, как и любой агробизнес, требует не только отличных знаний, но и терпения.
К сожалению, 2022 и 2023 годы, когда на регион выпали нелегкие испытания, досталось хлебнуть трудностей и арбузным полям. Выращенные объемы продукции команда Павла не смогла реализовать в полном объеме. А часть реализованного не окупало даже вложения. Но парень не сдался! В этом помогли желание развиваться и добиться успеха, а бесконечная любовь к семейному делу.
Пришлось выходить из ситуации почти экстремальным путем. На тот момент, как вспоминает Павел, единственным спасением было сокращение площади посевов.
«Мы урезали площади посевов на 50 процентов, что дало нам возможность работать в 2023 году. Кредиты — это отдельная тема, их нет. У банков есть свой обязательный пакет документов, к которым в 2023 году Херсонская область была не готова. Поэтому аграрии могли рассчитывать только на себя», — рассказывает Павел Ким.
Но все эти испытания остались позади. В прошлом году, невзирая на аномальную жару, помогла природа, одарив осадками в самые важные моменты вегетации бахчевых.
В нынешнем году над полями, где растут знаменитые арбузы Кима, не пролилось ни одного дождя. Это повлекло за собой череду проблем, связанных с нашествием паутинного клеща. Дело в том, что ягода, пораженная клещом, теряет сладость. И Павлу пришлось проявлять смекалку, оперативность и в каком-то роде смелость. В итоге — бахчевая культура была спасена.
«Тут впору героические блокбастеры снимать?» — шутя, задаем мы вопрос.
Но Павел Ким — человек, далекий от тщеславия и лишнего внимания окружающих. Да и не к чему это. Его и так местные жители знают и уважают. А в трудные моменты обращаются за помощью.
Павел, будучи человеком неравнодушным, вместе с региональным отделением партии «Единая Россия» оказывает волонтерскую помощь. Грузовики с арбузами от Кима разъезжаются по городам совсем не случайно. Ведь кусочек сладкого арбуза способен поднять настроение.
«Арбузы волонтеры “Единой России” доставляют адресно пожилым, маломобильным людям и в многодетные семьи», — поделились с нами информацией в региональном отделении партии.
Как отмечают эксперты, желающих выращивать свое, родное, в Херсонской области становится все больше. Об этом говорит и интерес к всероссийскому агродиктанту, который будет проходить по всей стране с 8 по 12 октября, а регистрация участников уже начата.
Такое испытание для знатоков своего дела является частью проекта «Российское село» партии «Единая Россия».
Ожидается, что сотрудники агропредприятия Павла Кима тоже будут писать агродиктант, ведь они могут похвастаться великолепными знаниями не только на тему выращивания арбузов. Говорят, что капуста и помидоры, собранные на его полях этого фермерского хозяйства, особенно хороши!
В середине августа фермер передал 14 тонн свежих томатов жителям Луганской Народной Республики. Получателем стал Комитет семей воинов Отечества ЛНР.
«Томаты — сила, Павел вообще молодец!!!» — писали благодарные люди в соцсетях.
Как утверждает сам Павел, арбуз — это его флагманский продукт. Но наряду с ним он планирует развивать выращивание овощей, а еще и корнеплодов.
«Нашу продукцию мы отправляем в большей степени в Луганск, Донецк и Москву. На втором месте — Крым и ЮЗФО. Но каждый год география поставок нашей продукции расширяется», — подчеркивает Павел.
Кстати, Павел Ким рекомендует выбирать арбуз по цвету «одежды».
«Важно обращать внимание на светлые полосы. Чем они ярче, тем ягода слаще. Если полоса имеет молочно-зеленый цвет — плод еще не дозрел, если молочно-желтый, то он готов к употреблению», — такую подсказку дает нам херсонский аграрий.
Фото из архивов Андрея Кима.