«Больше возможностей для вашего здоровья»

Сохранение здоровья россиян, увеличение продолжительности их активной жизни и снижение смертности от неинфекционных заболеваний — все это является приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения. О том, как нацпроект помогает россиянам сохранить здоровье, чтобы жить долго и счастливо, — читайте в материале «МК».
Качество жизни каждого человека напрямую зависит от возможности своевременно получать качественную медицинскую помощь, восстанавливаться после травм и операций, наблюдаться у квалифицированных специалистов. Чтобы вовремя заметить болезни, которые часто развиваются скрытно, должна быть обеспечена возможность проходить регулярные обследования. Также крайне важно, чтобы эффективная современная медицина была доступна не только в мегаполисах, но и в отдаленных и малонаселенных пунктах страны. Решением этих задач и занимается национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Его главная идея заключается в том, чтобы все мы могли жить не только дольше, но и качественнее. А это напрямую зависит от нашего здоровья и физической формы. Поэтому проект создает возможности для ведения активного образа жизни в любом возрасте. Представьте себе бабушку, которая осваивает скандинавскую ходьбу в парке, или дедушку, который регулярно спешит в Дом культуры на танцы. Здоровье — это не про ограничения и запреты, а про энергию и новые впечатления. А почтенный возраст — это не отметка в паспорте, а новые возможности. Наша жизнь в наших руках, и начать заботиться о себе никогда не поздно. Ведь лучшее время для пробежки — сразу после прочтения этой статьи.
Многие инициативы нацпроекта направлены на то, чтобы сделать систему здравоохранения страны более эффективной. В частности, обновляются поликлиники и улучшается работа терапевтов, в больницы привлекают высококвалифицированных специалистов, уделяется большое внимание профилактике и раннему выявлению болезней, чтобы лечить их проще и быстрее, модернизируются службы экстренной помощи, открываются современные реабилитационные центры, где помогают восстановиться после болезней, и так далее.
К числу приоритетных мер можно смело отнести совершенствование профилактики, ранней диагностики и терапии хронических болезней. Особенно это касается здоровья сердца и сосудов — именно нарушение их работы чаще всего приводит к наиболее серьезным последствиям. Представьте, что наш организм — это автомобиль. Как и любой точный механизм, наш организм требует ухода и регулярной проверки. Профилактика помогает продлить его «срок службы» и избежать «поломок».
В России самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием является артериальная гипертония. Ей подвержено примерно 40% взрослого населения.
Но кардиологов больше тревожит даже другое: это заболевание стремительно молодеет! В последнее десятилетие артериальная гипертония все чаще встречается у 30−40-летних, а иногда и у людей немного старше 20. Это при том, что раньше у мужчин артериальную гипертонию обычно диагностировали после 40 лет, а у женщин — ближе к 50 годам.
При этом, что самое печальное, — по статистике каждый второй пациент не знает о том, что у него гипертония! Неслучайно ее называют «тихим убийцей». А ведь повышенное давление — один из основных факторов риска развития инсультов и инфарктов, которые могут привести к инвалидности и даже летальному исходу.
Раннее выявление нарушения в работе организма — ключевой инструмент в борьбе с онкологическими, сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями и сахарным диабетом, а профилактика остается одним из наиболее эффективных способов снизить риск их развития.
Ну, а основной инструмент профилактики — это регулярная диспансеризация. Медосмотры необходимы каждому, даже если вы чувствуете себя здоровым. Только диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить заболевания и предотвратить их развитие, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.
После достижения 18 лет каждый россиянин может проходить диспансеризацию, чтобы быть уверенным в своем здоровье или чтобы обнаружить проблему на ранней стадии. С 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года (в 18, 21, 24…), а начиная с 40 лет — ежегодно. Если следовать этому правилу, шанс оставаться активным и полным сил гораздо выше, и тогда в 70 у вас может быть достаточно энергии на привычные радости — прогулки, путешествия и гонки на велосипедах с внуками.
«Диспансеризация в РФ проводится в два этапа, — прокомментировал эксперт ФГБУ “НМИЦК им. академика Е. И. Чазова” Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Филипп Николаевич Палеев. — Первый направлен на выявление факторов риска, признаков заболеваний и определение медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе диспансеризации. Раннее обнаружение признаков сердечно-сосудистых заболеваний или высокого риска их возникновения позволяет вовремя начать профилактические и лечебные мероприятия».
По закону каждому сотруднику раз в три года предоставляется оплачиваемый день для прохождения диспансеризации (статья 185.1 Трудового кодекса РФ). А с 60 лет положено два оплачиваемых дня в год для диспансеризации. Рабочее место и зарплата при этом сохраняются.
Для прохождения диагностических и профилактических мероприятий достаточно зайти на портал «Госуслуги» в раздел «Здоровье» и записаться там либо позвонить по телефону поликлиники, к которой вы прикреплены. А можно очно обратиться в регистратуру. Только не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС!
К большинству процедур, входящих в диспансеризацию или профилактический осмотр, специальная подготовка не требуется, однако для некоторых она необходима. Об этих обследованиях и о том, как их пройти правильно, чтобы получить наиболее точные и достоверные результаты, расскажет врач.
Первый этап диспансеризации включает профосмотр и скрининг для выявления онкологических заболеваний. Терапевт обследует пациента и выдает маршрутный лист — список врачей, которых нужно пройти, и анализов, которые нужно сдать.
Каким будет второй этап диспансеризации, решает лечащий доктор. Он может назначить дополнительные исследования и анализы.
По завершении обследования вас осмотрит и проконсультирует врач-терапевт и даст рекомендации.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает сделать медицинскую помощь доступнее и быстрее. Благодаря ему у нас появляется больше возможностей жить долго и полноценно.