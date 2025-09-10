Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арзамасе отремонтировали 2 школы

Благодаря этому в более комфортных и современных условиях получать образование смогут свыше 1500 детей.

Ремонт школ № 10 и 7 имени А. П. Гайдара провели в Арзамасе при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

В школе № 7 учатся более 700 ребят. Там обновили спортивный зал, кабинеты физики, химии и биологии. При этом в учебных классах установили современное демонстрационное оборудование.

«Благодаря ремонту в школе появился центр детских инициатив, также одно из складских помещений переоборудовано в конференц-зал, где дети и педагоги с помощью ИТ-технологий будут участвовать в дистанционных семинарах и заниматься внеурочной деятельностью. Еще одно новшество — открытие ресурсного центра для изучения правил дорожного движения, который смогут посещать ребята всех возрастов», — добавила директор образовательного учреждения Ольга Обухова.

А в школе № 10 учатся свыше 800 детей. Там отремонтировали кабинеты для проведения занятий, холлы, спортивный зал. Помимо этого, в школе модернизировали пищеблок. В нем установили новое оборудование для приготовления пищи, посудомоечную машину. А в обеденном зале разместили мебель.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.