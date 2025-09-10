В Арзамасе отремонтировали 2 школы

«Благодаря ремонту в школе появился центр детских инициатив, также одно из складских помещений переоборудовано в конференц-зал, где дети и педагоги с помощью ИТ-технологий будут участвовать в дистанционных семинарах и заниматься внеурочной деятельностью. Еще одно новшество — открытие ресурсного центра для изучения правил дорожного движения, который смогут посещать ребята всех возрастов», — добавила директор образовательного учреждения Ольга Обухова.