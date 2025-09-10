В России появился новый эффективный способ борьбы с мошенниками

Чтобы воспользоваться сервисом «второй руки», клиенту необходимо обратиться в свой банк и назначить уполномоченное лицо для дополнительного подтверждения операций. В банке можно самостоятельно определить критерии операций, которые потребуют согласования: их вид, минимальный порог суммы, переводы на новые реквизиты или оплата дорогостоящих товаров и услуг. Если операция подпадает под заданные параметры, доверенному лицу поступает уведомление: оно может одобрить или отклонить транзакцию в течение 12 часов. Банки уже начали информировать клиентов о новой возможности и порядке ее подключения.