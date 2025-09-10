Песню затевай: на «Интервидении» не будет «соседского» голосования

Выиграет не сосед, а тот, у кого есть «хук», самобытность, харизма и работа на высоком профессиональном уровне, говорит Игорь Матвиенко о предстоящем 20 сентября «Интервидении», в жюри которого продюсер и композитор представит Россию. По его словам, критерии у международного музыкального конкурса сформулированы четко, предусмотрен независимый контроль, что исключает голосование «по дружбе», как на «Евровидении». Но конкурс ждут не только из-за этого, рассказали «Известиям» российские звезды.
«Мы оцениваем работу, а не флаг за спиной исполнителя».
Композиция, вокал и артистизм станут критериями оценки участников международного музыкального конкурса «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Определит победителя профессиональное жюри, в котором Россию представит продюсер Игорь Матвиенко. По его словам, подход исключает спорный соседский принцип голосования в духе «Евровидения», когда оценки из года в год распределяются по географическому принципу, проще говоря — по дружбе. Например, Эстония, Латвия и Литва традиционно поддерживают друг друга, Греция — Кипр и наоборот, в другой связке — Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия.
— По СМС-голосованию «Бурановские бабушки» в 2012 году шли первыми. 90% зрителей были за Россию. Но скрытое голосование профессионального жюри «Евровидения» вывело в победители Лорин из Швеции, — вспомнила в беседе с «Известиями» продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова.
В финале поддержку Швеция получила как раз от Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и ряда других стран, став рекордсменом по числу 12-балльных оценок (18 штук). «Бурановские бабушки» в итоге заняли второе место.
— Высокие оценки мы получили от наших соседей: Белоруссии, Украины, Азербайджана, Латвии, а еще Италии, Сан-Марино. Бабушки пели на удмуртском и английском, и те же финны, эстонцы их понимали и считали своими. Мы получили от этих стран по восемь баллов. Даже спикер парламента Эстонии Эне Эргма призывала жителей своей страны голосовать на «Евровидении» за «Бурановских бабушек». Она объяснила свой призыв родственностью удмуртского и эстонского народов, — сказала Рубцова.
В случае с «Интервидением» значение будет иметь работа, а не географическая принадлежность, заявил «Известиям» Игорь Матвиенко.
— У нас всё устроено иначе. Во‑первых, жюри голосует анонимно, оценки идут напрямую в систему, где их агрегируют без всякой привязки к стране. Никто не знает, кому вы ставите баллы, — это полностью исключает личные симпатии. Во‑вторых, у нас есть четкие профессиональные критерии: композиция, вокал, продакшн, оригинальность, артистизм. Мы оцениваем именно работу, а не флаг за спиной исполнителя. Плюс независимый контроль: подсчет ведет цифровая платформа с аудитом, и вмешаться в этот процесс невозможно. И, наконец, международное и разнопрофильное жюри. Композиторы, продюсеры, звукорежиссеры из разных стран и жанров — это исключает влияние географического принципа, — объяснил Матвиенко.
В итоге выиграет не сосед, а тот, у кого есть «хук», харизма и работа на высоком профессиональном уровне, говорит эксперт.
— Безусловно, в любом случае это будет некая субъективная оценка, исходящая из личных вкусов, предпочтений, опыта. Для меня это прежде всего искренность, вокальное мастерство, какая-то самобытность. Нужно понимать — конкурс не спорт, где побеждает тот, кто первым прибежал. Очень важно видеть, что артист не просто исполняет песню, а проживает ее на сцене. Тут, знаете, бывает и так, что артист может не обладать каким-то сильным голосом, но сам номер и, как говорит молодежь, вайб, который исходит от происходящего на сцене от, не побоюсь этого слова, произведения искусства, сразу тебя пробирает, и ты понимаешь, что это и есть заявка на победу, — сказал Матвиенко «Известиям».
«Эти страны формируют новую культурную идентичность».
Россию представит SHAMAN. Он исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым.
— Максим Фадеев — признанный авторитет, хитмейкер. Его песни обычно побеждают. Видимо, не самые глупые люди посоветовали, чтобы SHAMAN исполнил его сочинение. А поет он замечательно — что есть, то есть, — сказала «Известиям» поэтесса, автор текстов песен Лариса Рубальская.
За победу поборются артисты еще почти из двух десятков стран. В их числе — Белоруссия, Казахстан, Китай, Сербия, Саудовская Аравия. Принципиально важным моментом гендиректор «Москонцерта», продюсер Илья Бачурин называет участие США.
— Следить за этим конкурсом будет очень-очень интересно и важно. Это те страны, которые, действительно, собравшись формируют новую культурную идентичность. Мне радостно, что и американцы будут участвовать. Это говорит о том, что у мира есть шанс, если смотреть на этот вопрос достаточно широко. А я бы ровно так на него и смотрел. Отмены в культуре — это крайняя форма проявления даже не то, что недружелюбия, а нездравомыслия. А такие нормальные товарищеские культурные связи, которые никого ни к чему не обязывают ни в политике, ни в чем-то другом, подтверждают, что мы люди цивилизованные, и можем общаться на языке культуры, — рассуждает Илья Бачурин.
«Я помню “Интервидение”, когда мы собирались перед черно-белым телевизором».
К диалогу готовы и послы конкурса из числа отечественных звезд. Например, башкирская группа Ay Yola, которая прославилась в начале 2025 года благодаря синглу Homay, не исключает даже будущего сотворчества с иностранными коллегами — участниками «Интервидения».
— Наше творчество полностью основано на древнейшем башкирском эпосе Урал-Батыр. Каждая песня — это глава из эпоса. Мы используем традиционные инструменты нашего края, а вся лирика у нас на башкирском языке. Поэтому нам крайне интересно познакомиться с артистами из разных уголков, услышать их. Смотришь, получится какая-то коллаборация, — сказал «Известиям» участник и музыкальный продюсер Ay Yola Руслан Север.
Он добавил, что роль посла «Интервидения», конкурса, зародившегося еще в советское время, — большая честь.
— Это не пустые слова. Просто вдумайтесь — я прекрасно помню «Интервидение», когда мы собирались всей семьей еще перед черно-белым телевизором, чтобы услышать голоса из разных стран, новую музыку, проникнуться другой культурой. Это был очень большой конкурс. Сколько звезд он подарил в советское время! Я ведь даже и не мог представить, будучи ребенком, что спустя практически 45 лет вместе с моим другом Ринатом Рамазановым и дочерью Адель буду частью этого события. Это в голове не укладывается! — сказал он «Известиям».
Еще одним послом «Интервидения» стала Клава Кока. Она отметила, что для участников конкурс — возможность заявить о себе.
— Артисты могут познакомиться, обменяться опытом, быть услышанными не только в своей стране, но и за ее пределами. Это идеальный старт для международной карьеры, — сказала певица «Известиям». — Такие проекты создают пространство для открытого обмена культурами и помогают разрушать стереотипы. Именно через диалог появляются новые точки соприкосновения, творческие коллаборации и дружба.
До одного из главных музыкальных событий года остается меньше двух недель — конкурс пройдет на сцене Live Арены.