Четыре уфимские улицы перекрыли из-за коммунальных работ

Сегодня, 10 сентября, в Уфе ввели ограничения движения транспорта в связи с ремонтом инженерных коммуникаций и строительством новых участков сетей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 24 сентября будет перекрыта половина проезжей части на улице Авроры вблизи дома № 132 по улице Менделеева, а также одна полоса на Лесотехникума напротив дома № 47.
До 1 октября ограничения затронут улицу Менделеева, где будет перекрыта одна полоса с нечетной стороны напротив зданий № 158/4 и № 158/5.
Также ограничительные меры введут на улице Чернышевского, где до 10 октября будет полностью перекрыта проезжая часть между домами № 26 по Чернышевского и № 77 по Гафури.
Кроме того, до 15 ноября половина проезжей части будет перекрыта на улице Мусы Гареева напротив дома № 5 со стороны строящихся домов.
Власти Уфы просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.
