Четыре уфимские улицы перекрыли из-за коммунальных работ

В Уфе из-за ремонта и строительства инженерных сетей перекрыли 4 улицы.

Источник: администрация Челябинска

Сегодня, 10 сентября, в Уфе ввели ограничения движения транспорта в связи с ремонтом инженерных коммуникаций и строительством новых участков сетей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 24 сентября будет перекрыта половина проезжей части на улице Авроры вблизи дома № 132 по улице Менделеева, а также одна полоса на Лесотехникума напротив дома № 47.

До 1 октября ограничения затронут улицу Менделеева, где будет перекрыта одна полоса с нечетной стороны напротив зданий № 158/4 и № 158/5.

Также ограничительные меры введут на улице Чернышевского, где до 10 октября будет полностью перекрыта проезжая часть между домами № 26 по Чернышевского и № 77 по Гафури.

Кроме того, до 15 ноября половина проезжей части будет перекрыта на улице Мусы Гареева напротив дома № 5 со стороны строящихся домов.

Власти Уфы просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.