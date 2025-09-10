Ричмонд
БЖД продает вагоны польского производства

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Белорусская железная дорога (БЖД) выставила на торги шесть вагонов стандарта РИЦ (RIC), следует из объявлений на одной из площадок электронных аукционов.

Источник: Sputnik.by

Стартовая цена одного вагона колеблется примерно от 1,4 до 2,9 млн рублей. Все они принадлежат Минскому отделению БЖД и были произведены в Польше. Некоторые из них выставлены на продажу с тележками и под узкую колею (Евросоюз), и под стандарт постсоветских стран.

В описании лотов есть фотографии внешнего вида вагонов, а также интерьеров. Из них следует, что эти вагоны — повышенного уровня комфортности.

Аббревиатура в названиях моделей вагонов РИЦ (RIC) означает, что они предназначены для поездов, которые могли бы ходить в Польшу и далее в другие страны ЕС на этом направлении.

БЖД не осуществляет пассажирские рейсы в страны Евросоюза, начиная с пандемии коронавируса.

При этом белорусская сторона в июне 2025 года предложила Польше восстановить сообщение в связи с высокой заинтересованностью граждан. Однако Варшава пока не согласилась.

Более того, польский премьер Дональд Туск накануне объявил о полном закрытии границы с Беларусью с 11 сентября — это коснулось и железнодорожных веток. Как ожидается, эта нововведение будет временным.

