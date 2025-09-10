В Омской области введут полный запрет на продажу алкоголя 11 сентября

Добавим, что в регионе уже действует постоянный запрет на продажу алкоголя в ночное время — с 22:00 до 10:00. В результате с вечера 10 сентября до утра 12 сентября в Омской области будет действовать практически непрерывный запрет на розничную продажу спиртного.