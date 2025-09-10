В Омской области введут полный запрет на продажу алкоголя 11 сентября

Власти Омской области объявили о полном запрете розничной продажи алкоголя на территории региона 11 сентября. Ограничения будут действовать в течение всего дня — с 10:00 до 22:00. Об этом напоминает Минпромторг Омской области.
Мера направлена на популяризацию здорового образа жизни и призвана минимизировать негативные социальные последствия употребления спиртных напитков.
Исключение составят только заведения общественного питания — рестораны, кафе и бары, имеющие необходимые лицензии на реализацию алкоголя.
Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением запрета. За его нарушение предусмотрены существенные штрафы: для руководителей торговых точек — до 40 тысяч рублей, для самих магазинов — до 300 тысяч рублей. Не исключено также изъятие алкогольной продукции.
Добавим, что в регионе уже действует постоянный запрет на продажу алкоголя в ночное время — с 22:00 до 10:00. В результате с вечера 10 сентября до утра 12 сентября в Омской области будет действовать практически непрерывный запрет на розничную продажу спиртного.